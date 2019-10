Was glaubt ihr: Wie spielt Hannover 96 in den restlichen Spielen bis zur Winterpause?

Exakt die Hälfte der Spiele vor der Winterpause ist absolviert, neun von 18 Partien in der 2. Bundesliga hat Hannover 96 mehr oder weniger erfolgreich hinter sich gebracht. Neun weitere Spiele - acht aus der Hin- sowie die erste der Rückrunde - stehen für das Team von Mirko Slomka bis Weihnachten noch auf dem Programm.

Letzter Auftritt vor Weihnachten ein Heimspiel

Weiter geht es nach der Länderspielpause mit dem Heimspiel am übernächsten Sonntag (20. Oktober) gegen den VfL Osnabrück, abgeschlossen wird die erste Saisonhälfte ebenfalls mit einem Auftritt in der HDI-Arena, wenn am Samstag (21. Dezember) der VfB Stuttgart zu Gast ist.