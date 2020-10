User-Aufstellung: Wie würde eure Startelf von Hannover 96 beim SC Paderborn aussehen?

Hannover 96 ist am Sonntag (13.30 Uhr) zu Gast beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Im Auswärtsspiel muss 96-Trainer Kenan Kocak definitiv auf den verletzten Defensivspieler Josip Elez verzichten. Dagegen seien Genki Haraguchi, Sei Muroya und Franck Evina nach der Rückkehr von ihren Nationalteams „Gott sei Dank gesund und fit“, sagte der Coach bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Ob Marvin Ducksch, der seit der Trainingseinheit am Dienstag über Wadenprobleme klagte, fit für die Partie ist, war zu dem Zeitpunkt noch unklar. "Wir müssen sehen, ob das reicht bis Sonntag", sagte Kocak über seinen Stürmer. Neuzugang Simon Falette könnte am Sonntag sein 96-Debüt geben – vielleicht sogar in der Anfangsformation.

Keine Optionen für die Startelf sind dagegen Jaka Bijol und Florent Muslija, die nach der Länderspielreise auch am Freitag noch nicht wieder mit der Mannschaft trainierten. Wie würdet ihr Hannover 96 in Paderborn aufstellen? Hier könnt ihr abstimmen.