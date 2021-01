User-Meinung: Fehlende Sieger-Mentalität führt zur 96-Inkonstanz

Ohne Zweifel: Die Situation bei Hannover 96 ist komplex. Dementsprechend eng war es in der SPORTBUZZER-Umfrage. Als ausschlaggebendsten bewertet ihr die fehlende Sieger-Mentalität bei Hübers, Haraguchi und Co. Ganz knapp dahinter wittert ihr den Mangel an Klasse und Breite im Kader. Während ihr falsche Entscheidungen von Kenan Kocak an dritter Stelle seht, können sich die wenigsten den Aufstiegsdruck als Problem vorstellen.