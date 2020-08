Umfrage: Welche Landesligisten schaffen es in die Meisterrunde – und wer ist Abstiegskandidat?

Am ersten September-Wochenende starten die beiden Landesligen in Hannover in die neue Saison. In der Staffel 1 wird es zu einigen heißen Duellen kommen. Die TSV Burgdorf trifft auf den Heeßeler SV sowie der TSV Godshorn auf den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Der OSV Hannover, einziger Verein aus der Landeshauptstadt, STK Eilvese, TSV Stelingen, TSV Wetschen und TuS Sulingen komplettieren die 9er-Staffel.

Wer ist euer Favorit und wer hat in der kommenden Saison keine Chance? Hier könnt ihr abstimmen.