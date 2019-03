Umfrage: Welche Spieler dürfen bei Hannover 96 bleiben, wer soll gehen?

Hannover 96 steht vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. In 26 Begegnungen hat die Mannschaft von Trainer Thomas Doll erst 14 Punkte geholt. Der Abstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz ist mittlerweile auf neun Punkte angewachsen, der Relegationsrang ist sechs Punkte entfernt. Diesen noch zu erreichen, ist eine Aufgabe, die aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen fast unmöglich erscheint.

Mit wem würdet Ihr planen?

Deshalb ist es um so wichtiger, früh genug für die nächste Saison zu planen, egal ob in Liga eins oder zwei. Mit welchen Spielern aus dem jetzigen Kader würdet Ihr in die nächste Spielzeit gehen? In unserer Umfrage könnt Ihr abstimmen, wer bleiben darf und wer gehen soll.