Umfrage: Wer geht aus der Bezirksliga 4 in die Aufstiegsrunde – und für wen wird es schwer?

In der Bezirksliga 4 treffen der Mellendorfer TV, MTV Engelbostel-Schulenburg, TSV Godshorn II, TSV Kolenfeld aufeinander. Auch der TSV Luthe, TSV Mühlenfeld, TuS Garbsen und der TuS Mecklenheide werden mit von der Partie sein. Am ersten September-Wochenende treten die Teams zum ersten Mal gegeneinander an. Ab dann wird sich auch zeigen, ob der TSV Kolenfeld, der nach der abgebrochenen Saison zu den "Lucky Losern" gehörte, wieder in sicheren Tabellenregionen spielen kann.

Wer ist aus dieser Staffel euer Favoriten für den Aufstieg? Welche Mannschaft tippt ihr am Ende der Spielzeit auf den Abstiegsplätzen? Hier könnt ihr abstimmen.