Umfrage: Wer spielt in der Bezirksliga 6 oben mit – wer ist Abstiegskandidat?

In der Bezirksliga 6 duellieren sich HSC Hannover II, SG Blaues Wunder, Niedersachsen Döhren, SV Croatia, TSV Bemerode, VfL Eintracht, Koldinger SV und SV Arnum. Sechs dieser acht Teams dürfen sich auf interessante Stadtderbys freuen. Während die Döhrener sich zunächst qualitative Ziele gesetzt haben (Ballbesitzfußball verbessern und dominant auftreten), will der TSV Bemerode unbedingt oben mitspielen. "Das Ziel für die Vorrunde ist völlig klar: Wir wollen in die Aufstiegsrunde einziehen", betont Trainer Mo Kordian. Können die Bemeroder ihren Ansprüchen gerecht werden und für welches Team wird es schwer in der Staffel 6? Hier könnt ihr abstimmen.