Umfrage zum Urlaubsvideo von Waldemar Anton: Viele Fans finden es "zu protzig"

Erst U21-Europameisterschaft in Österreich, dann abschalten in Marbella. Soweit, so gewöhnlich für einen Fußball-Profi wie Waldemar Anton. Sein Talent ist unbestritten, in der letzten Spielzeit stieg er zum jüngsten Kapitän der Bundesliga auf. Doch die Last war zu groß. Unter Thomas Doll gab es einen Führungswechsel in der Mannschaft. Marvin Bakalorz übernahm das Ruder. Durchwachsene Leistungen des 96-Defensiv-Allrounders waren ursächlich für diese Entscheidung.

So genossen die Spieler von Hannover 96 ihre freie Zeit: 96-Spieler im Urlaub. ©

Anton zurück in Hannover Mit Beginn der Sommerpause keimten Gerüchte auf, englische oder französische Vereine sowie Bundesliga-Klubs wie Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt seien am 22-Jährigen dran. Er will weg, hieß es, der 1. Bundesliga erhalten bleiben. Jetzt steht "Waldi" wieder auf dem Trainingsplatz in Hannover. Mit seinen Kumpels wie Linton Maina und Florent Muslija (siehe Bild). In Marbella urlaubte der begehrte Anton, der doch irgendwie nicht konkret umworben wird - und natürlich von 96-Trainer Mirko Slomka als Säule für die 2. Bundesliga eingesetzt werden soll. Erst kürzlich postete der Deutsche mit usbekischen Wurzeln ein Video aus Spanien, dass ihn im Gucci-Shirt am Pool seines Grundstücks zeigt. Das verlässt er am Steuer eines BMW's, lässt sich am Hafen filmen und beim Essen. Antons Urlaubsfeeling bei Instagram.

Das ist Eure Meinung Wir haben Euch gefragt, wie Ihr das Video aus dem Luxusurlaub des Youngsters bewertet. 1499 Leute nahmen an dieser Umfrage teil. 905 Stimmen erhielt die Antwort, dass das Video "zu protzig" sei und sich Anton damit Sympathien verspiele. 440 hingegen sind der Meinung, er könne als Fußballprofi durchaus machen, was er möchte. 154 finden den Clip okay, den Zeitpunkt jedoch ungünstig.

Das Ergebnis der Umfrage zu Waldemar Antons Luxusurlaub-Video. ©

Das ist Waldemar Anton: Bilder seiner Karriere Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. ©

