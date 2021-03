Wegen Umgang mit Arbeitern: Gras-Spezialist liefert keinen Rasen für WM 2022 in Katar

Ein deutliches Zeichen! Die WM 2022 in Katar steht unter massiver Kritik. Kürzlich wurde bekannt, dass auf den Baustellen für das Turnier im Golfstaat bereits über 6500 Arbeiter gestorben seien - so berichtete es der Guardian. Der niederländische Rasen-Spezialist Hendriks Gras, der die Stadien mit seinem Grün ausstatten sollte, zieht deshalb nun Konsequenzen. Anzeige

Das Unternehmen, das schon für die WM 2006 in Deutschland und die letzten drei Europameisterschaften den Rasen für die diversen Stadien lieferte, wird vom Deal mit Katar zurücktreten. "Wir haben gesehen, was da vor sich geht. Wir wussten, dass bei den Arbeiten Menschen ums Leben gekommen sind, aber die Zahl von sechseinhalbtausend hat uns enorm erschrocken", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, aus der der lokale Nachrichtensender 1Limburg zitierte.

Der Guardian hatte vor Kurzem berichtet, dass auf den Baustellen bereits über 6500 Menschen aus fünf asiatischen Ländern gestorben seien. Dabei handele es sich um Arbeiter aus Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka, meldete das Blatt. Die Zahlen seien aus Regierungsquellen zusammengetragen worden. Die tatsächliche Zahl der in diesem Zeitraum gestorbenen Migranten sei deutlich höher, da auch aus anderen Ländern Arbeiter in das Emirat kämen, schreibt das Blatt.

Fans fordern DFB zum Boykott der WM 2022 auf Die Fußball-WM 2022 war 2010 an das reiche Emirat vergeben worden. Immer wieder gab es seitdem Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe des Turniers an den Golfstaat. Das Land steht international immer wieder wegen der Ausbeutung von Gastarbeitern in der Kritik. Katars Regierung erklärt hingegen, dass sie in den vergangenen Jahren mit Reformen die Lage der Arbeiter deutlich verbessert habe. Auch Menschenrechtler räumen Fortschritte ein, mahnen aber, die Reformen würden unzureichend umgesetzt.