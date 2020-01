Umkämpftes Spiel der Dresdner Eislöwen gegen Frankfurt findet gutes Ende

Dresden. Nach der knappen Niederlage in Landshut haben die Dresdner Eislöwen einmal mehr ihre Heimstärke bewiesen und sich mit einem 4:3-Sieg (2:0, 1:2, 1:1) gegen die Frankfurter Löwen drei ganz wichtige Punkte erkämpft. Dabei mussten sie weiterhin auf den verletzten René Kramer verzichten. „Es war wie die letzten zwei, drei Spiele eine sehr umkämpfte Partie gegen Frankfurt. Alle drei Spiele wurden nur mit einem Tor Differenz entschieden. Nach gutem Start im ersten Drittel und den nötigen Toren zum richtigen Zeitpunkt sind wir im zweiten Durchgang etwas geschwommen. Da hat uns unser Torwart gerettet. Dann haben wir nochmal zur richtigen Zeit die Tore gemacht und es in den letzten zwölf Minuten gut zu Ende gespielt. Nach dem Spiel in Landshut war es mental kein leichtes Spiel für meine Jungs, aber sie haben Charakter gezeigt“, lobte Coach Rico Rossi. Bereits am Dienstag geht es mit dem Heimspiel gegen Landshut weiter.

Großes Spektakel direkt von Anfang an

Die Dresdner fanden vor 3719 Zuschauern und damit sehr gut gefüllten Rängen gut ins Spiel. Schon in der zweiten Minute kamen Mario Lamoureux, der seinen roten Top-Scorer-Helm an Jordan Knackstedt verloren hatte, und Dale Mitchell zu ersten Chancen. Nur Sekunden später sorgte dann Kapitän Thomas Pielmeier für den ersten Jubel in blau-weiß, als er zum 1:0 (2.) aus Nahdistanz einnetzte. Aber auch die Frankfurter erarbeiteten sich ihre Möglichkeiten. In der 8. Minute prüfte Roope Ranta Dresdens Keeper Riku Helenius, der auch diesmal den Vorzug vor Marco Eisenhut erhalten hatte und deshalb Elvijs Biezais erneut auf der Tribüne Platz nahm. In der 9. Minute zeigte dann Jordan Knackstedt, warum er sich den roten Helm erkämpft hat. Nach Vorarbeit von Nick Huard schlenzte er clever zum 2:0 ein und verbuchte damit seinen 17. Saisontreffer und den 53. Scorerpunkt.

Im zweiten Durchgang kamen die Frankfurter immer besser ins Spiel. Und als Mike Mieszkowski völlig allein stand, beförderte er die Scheibe zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen. Weil die Gäste weiter am Drücker blieben, konnte Eduard Lewandowski in der 34. Minute den 2:2-Ausgleich erzielen. Aber die Hausherren ließen sich nicht beeindrucken, schlugen sechs Sekunden vor der Pausensirene zurück. Einen Schuss von Steve Hanusch fälschte Dale Mitchell, der im Slot lauerte, zur erneuten 3:2-Führung ab.

Mit Aufwind in das Schlussdrittel

Den Aufwind nahmen die Rossi-Schützlinge mit in das Schlussdrittel. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn baute Petr Pohl nach Vorarbeit von Mario Lamoureux den Vorsprung auf 4:2 aus. Aber die Gäste aus Hessen gaben sich noch längst nicht geschlagen. Kurz nachdem Alexander Dotzler eine Strafe verbüßt hatte, sorgte Maximilian Faber für den 3:4-Anschluss (56.). Nun wurde es noch einmal brenzlig. Als Frankfurt die letzten eineinhalb Minuten ihren Goalie Jimmy Hertel für einen weiteren Feldspieler vom Eis nahmen, hatten die Eislöwen zweimal die Chance, ins leere Tor zu treffen, doch Toni Ritter und Steve Hanusch verfehlten es.

Als die Schluss-Sirene ertönte, wurden die Eislöwen von den Fans frenetisch gefeiert und die Cracks ließen sich nicht lange betteln, machten zur Freude des Anhangs die Raupe auf dem Eis.