Umsetzung der Corona-Regeln: „Eine Frechheit, was der Fußballverband macht“

Leipzig. Nach Unverständnis, Vorwürfen und Verärgerung wechselt Sachsens Amateursport in den Bewältigungsmodus. Der wird getragen von der Frage: Wie genau sollen die Kontaktbeschränkungen im Trainings- und vor allem im Spielbetrieb umgesetzt werden? Anzeige

Während der aktuell gültigen Vorwarnstufe dürfen sich maximal zehn Ungeimpfte treffen, während der Überlastungsstufe zwei. Geimpfte, Genesene und Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr (also bis zum 16. Geburtstag) zählen nicht mit. Wie das Sozialministerium (SMS) am Montag auf SPORTBUZZER-Anfrage mitteilte schließt diese Zahl „sämtliche an einem Spiel oder Training beteiligte Personen sowie zum Zeitpunkt des Spiels auf oder neben dem Spielfeld befindliche Personen“ ein. Heißt: Trainer und Trainerinnen, Physios oder Wechselspieler und -spielerinnen sind zu berücksichtigen.

Wie genau die Vereine das absichern, bleibt ihnen überlassen. In der Sachsenliga wollten die SG Taucha und der FC Blau-Weiß am Samstag beispielsweise unbedingt spielen - beide Teams vereinbarten vorab: Jede Mannschaft darf fünf Ungeimpfte aufstellen. Doch die Praxis hielt schnell neue Hürden bereit: Denn kurz vor Anpfiff stellte sich heraus, dass auch das Schiri-Trio nicht vollständig geimpft war.

Kickers baten um Absetzung

In der Landesklasse wurde die Partie zwischen Torgau und Krostitz mit 15-minütiger Verspätung angepfiffen. Die Gäste bestanden zuvor auf einen Vermerk im Spielprotokoll, dass die Corona-Bestimmungen eingehalten worden seien. Trainer Mike Geppert begründete: „Wir wollten uns absichern, damit es im Nachhinein keinen Ärger gibt. Es ist eine Frechheit, was der Fußballverband macht, uns mit diesem Problem allein zu lassen. Eigentlich hätten am Freitag alle Spiele abgesagt werden müssen.“

Den Kickers Markkleeberg war die Situation zu heiß. Sie baten direkt um Absetzung ihres Gastspiels bei Dresden-Laubegast. Dem wurde entsprochen. Es war nicht die einzige Partie, die aus diesem Grund ausfiel.

Der Blick der Clubs geht also Richtung Verbände. Der Sächsische Fußball-Verband (SFV) verwies am Montag auf seiner Homepage an den Landessportbund (LSB). Der wiederum verwies auf ein ausstehendes Gespräch mit Sachsens Sozialministerin Köpping um die „gegenseitigen Standpunkte“ zu klären. Die Dauer dieser Abstimmung sei nicht vorhersehbar. Der Fußballverband der Stadt Leipzig wollte am Montagabend beraten, wie es mit dem Spielbetrieb konkret weitergehen soll. Das Ergebnis? Offen.



Zuschauerprobblematik separat zu betrachten

Neben Fragen zum Wettbewerb tut sich ein weiteres Problem auf: das der Zuschauer. Denn kaum eine Partie, sei es nun Fußball, Handball oder Volleyball, begrüßt mehr als 1000 Fans, gilt mithin nicht als Großveranstaltung. Hallensportarten haben es „einfach“: Innen gelten die 2G-Regel, Maskenpflicht abseits des eigenen Platzes, Kontakterfassung sowie eine Kapazitätsbegrenzung, die die Einhaltung des Mindestabstands garantiert.