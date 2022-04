Umsonst gekämpft: Dynamo Dresden verliert daheim gegen Schalke mit 1:2

Dresden. Dynamo Dresden hat sich für einen harten Kampf nicht belohnt und das Heimspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 am Freitagabend mit 1:2 (0:1) verloren. Vor 30.273 Fans im erstmals seit 754 Tagen wieder ausverkauften Rudolf-Harbig-Stadion, darunter 2709 Anhänger der Gäste, brachte Simon Terodde die „Knappen“ mit 0:2 in Front. Kurz vor der Pause verwandelte er einen Foulelfmeter (44.), wenige Minuten danach machte er per Kopf den Doppelpack perfekt (51.). Paul Will traf zwar noch zum Anschluss (70.), doch dabei blieb es bis zum Abpfiff. Dynamo bleibt damit Tabellen-16., der Elf aus dem Ruhrpott gelingt durch ihren ersten Pflichtspielsieg in Dresden ein großer Schritt im Aufstiegskampf. Anzeige

Erster Strafstoß der Saison für Schalke

Die große Frage vor der Partie war, ob und wie die bislang offensivschwachen Gastgeber den coronabedingten Ausfall ihres Toptorschützen Christoph Daferner kompensieren können. Schließlich hat der Zwölf-Tore-Mann mehr Treffer auf dem Konto als die gesamte Anfangsformation der Schwarz-Gelben gegen die Königsblauen. Winter-Neuzugang Václav Drchal trat positionsgetreu in die großen Fußstapfen des Mittelstürmers. Doch Trainer Guerino Capretti wartete gleich noch mit drei weiteren Startelf-Änderungen auf. Statt Diawusie, Stark und Giorbelidze (alle Bank) begannen Mörschel, Will und Chris Löwe, der sechs Wochen nach seiner Knieverletzung sein Comeback gab.

Außer Löwe und Kevin Broll hatte pandemiebedingt noch kein Akteur aus der SGD-Startelf bei einem Heimspiel vor ausverkauftem Haus gespielt – nun endlich war es so weit. Mit viel Pyro im K-Block wollten die Dresdner Fans ihre Mannschaft zu Spielbeginn richtig heiß machen, so dass Schiedsrichter Harm Osmers die Begegnung kurzerhand eine Minute später anpfiff. Im Aufbau ging es anfangs meist über Michael Akotos rechte Seite, der in der 4. Spielminute auch Dynamos ersten Torschuss abfeuerte. Doch sein Versuch aus 25 Metern ging über den Kasten von Schalke-Keeper Martin Fraisl. In der 8. Minute probierte es S04-Kapitän Danny Latza, doch Kevin Broll im Dresdner Tor hielt sicher.

Die Sportgemeinschaft präsentierte sich zweikampfstark, auch wenn sie die ganz große Torgefahr einmal mehr noch nicht generieren konnte. Paul Will holte sich bei einer Grätsche gegen Bülter recht früh eine Gelbe Karte ab (17.), hatte dann aber auch Dynamos bis dato beste Chance auf dem Fuß: Bei seinem Distanzschuss fälschte Kaminski den Ball ab, der vom linken Pfosten ins Toraus klatschte (27.). Die beste Chance der Partie bis dahin. Die Gastgeber erspielten sich nun ein leichtes Übergewicht, zeigten großen Einsatz und hatten auch mehr Ballbesitz. In klare Torchancen münzten sie das aber auch weiterhin nicht um. Löwes Distanzschuss wurde geblockt (42.).

Und dann die kalte Dusche kurz vor der Pause: Kapitän Tim Knipping leistete sich einen einfachen Ballverlust gegen Drexler, Terodde zog von der rechten Seite in den Strafraum und narrte Paul Will mit einem Haken, der sein Bein ausfuhr. Terodde kam zu Fall und Harm Osmers legte sich sofort auf Foulelfmeter fest (44.). Der erste Strafstoß für die „Knappen“ in dieser Saison. Terodde trat selbst an und verwandelte zur nach dem Spielverlauf dann doch etwas überraschenden Pausenführung für die Gäste (45.), die bis dahin weitgehend ideenlos agiert hatten. Dieser Gegentreffer kurz vorm Seitenwechsel war aus Dresdner Sicht einfach nur überflüssig wie ein Kropf, zumal die Alternativen für mehr Offensive fehlten.

Alles Anrennen war umsonst

Bald nach Wiederbeginn der nächste Rückschlag. Nach einer Ecke schob Thiaw beim Kampf um den zweiten Ball Tim Knipping einfach weg und legte auf Drexler. Der hatte alle Zeit zum Flanken und fand den von Sollbauer allein gelassenen Simon Terodde, der mit schönem Kopfball das 0:2 erzielte (51.). Wenig später sogar fast ein dritter Treffer für die Gäste, doch Ouwejans Kopfball ging knapp daneben (59.). Dynamo war nun sichtbar angeschlagen, taumelte zunächst, aber fing sich wieder. Oliver Batista-Meier gab in der 64. Minute endlich mal wieder einen gefährlichen Torschuss ab, doch der ging drüber.



Capretti reagierte, brachte für den blass gebliebenen Drchal nun Agyemang Diawusie in die Partie (66.). Und tatsächlich bekam Dynamo sowas wie eine zweite Luft, die gekrönt durch den Anschluss war. Nach Chris Löwes Freistoßflanke von der linken Seite kam Paul Will im Strafraumzentrum frei zum Kopfball und brachte das Spielgerät im rechten Eck unter (70.). Nur noch 1:2 aus Dresdner Sicht und noch 20 Minuten auf der Uhr. Geht da noch was? Offensiv probierte Dynamo viel, Schalke stand jedoch meist sicher. In der 84. Minute kam dann Sebastian Mai für Heinz Mörschel, doch die Minuten rannen erbarmungslos dahin.