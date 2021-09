Umstellung gegen Island: DFB-Coach Hansi Flick erklärt Gündogan-Rolle und Havertz-Verzicht

Dritter Sieg im dritten Länderspiel? Hansi Flick strebt fast mit seinem kompletten Siegerteam v om starken 6:0 gegen Armenien einen perfekten Start an. Im WM-Qualifikationsspiel am Mittwochabend in Reykjavik gegen Island kommt nur Ilkay Gündogan neu in die Startelf der Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler von Manchester City ersetzt den angeschlagenen Marco Reus - und soll auch dessen offensive Position hinter Mittelstürmer Timo Werner einnehmen, wie Flick bei RTL vor dem Anpfiff der Partie erklärte: "Wir haben zwei Sechser mit Jo Kimmich und Leon Goretzka, Ilkay soll die Position von Marco besetzen. Wir haben gut gespielt ", sagte der Coach auch mit Blick auf die sich wiederholende taktische Formation aus dem Armenien-Spiel. "Wir wollen uns einspielen. Alle sind bereit für dieses Spiel." Es sei der "Job" aller, "nochmal alles zu geben und alle Körner rauszuhauen. Jeder will mit einem guten Gefühl zum Verein zurück."

Mit dem Spiel in Reykjavik ist der erste Länderspiel-Block unter Flick abgeschlossen. Weiter geht es aber bereits in wenigen Wochen: Schon am 8. Oktober steht das Qualifikations-Duell in Hamburg gegen Rumänien an, drei Tage später tritt die DFB-Elf dann in Nordmazedonien an: In Skopje steht die Revanche für die peinliche 1:2-Niederlage vom 31. März in Duisburg gegen den Fußballzwerg an. Im November wird die WM-Qualifikation dann endgültig abgeschlossen: Am 11. November geht es in Wolfsburg gegen Liechtenstein um Punkte. Die letzte Partie findet am 14. November in Armenien statt. Um sicher das Ticket für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar zu lösen, muss Flick mit seiner Mannschaft die Gruppe gewinnen. Als Zweiter müsste man sich durch die Playoffs mühen.