Umstrittene Aktion: Fans von RB Leipzig zünden gegen Paderborn Pyrotechnik  

Paderborn. Das dürfte der Vereinsspitze von RB Leipzig überhaupt nicht gefallen haben. Neben dem sportlichen Leistungseinbruch, der die Mannschaft von Julian Nagelsmann beim 3:2 gegen den SC Paderborn fast noch den Sieg gekostet hatte, sorgten auch einige Fans der Roten Bullen in Halbzeit zwei für Unmut: Mehrere Vermummte zündeten im Gästeblock Bengalische Feuer und verstießen dabei nicht nur gegen die in Fußballstadien geltenden Regeln, sondern überschritten auch eine klare Grenze der Leipziger Clubführung.

Nicht zuletzt RB-Boss Oliver Mintzlaff hat schon mehrfach betont, dass es für das Abbrennen von Pyro-Technik keine Toleranz geben werde. Im vergangenen Jahr hatte der Verein bereits Stadionverbote ausgesprochen, nachdem bei einem Spiel der RBL-Frauen gegen Roter Stern Leipzig in der Teichstraße beide Lager „gezündelt“ hatten. In der Vergangenheit wurden von Anhängern der Roten Bullen unter anderem während des Europa-League-Spiels bei Schwesterclub Red Bull Salzburg im Herbst 2018 sowie während des Pokal-Finales gegen den FC Bayern im Mai so genannte Bengalos verwendet.