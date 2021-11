Umstrittener Dominator: Warum Novak Djokovic die Tennis-Welt spaltet

Auf dem obligatorischen Gruppenfoto wirkt der Allerbeste fast zierlich. Eingerahmt von Riesen wie Daniil Medwedew, Matteo Berrettini oder Alexander Zverev erscheint Novak Djokovic wie ein Greenhorn zu Besuch bei der Tennis-WM. Er ist es allerdings gewohnt, dass sich die Gegenspieler und Beobachter in ihm täuschen. An die Rolle, die er in seinem Sport spielt, hat niemand geglaubt. Djokovic hat Hierarchien zerstört, die alten Titanen Roger Federer und Rafael Nadal von ihren Herrschaftspositionen verdrängt und ganz nebenbei als unangefochtene Nummer eins viele Karriereträume der Konkurrenz zerplatzen lassen. Anzeige

Daran hat sich bis November 2021 nichts verändert, im Gegenteil: In der zweiten Corona-Saison entfaltete der 34-jährige einen Absolutismus auf den Centre Courts, den man im modernen Tennis fast schon für erledigt gehalten hatte. Djokovic siegte oft, sehr oft. So ist er bei der ATP-WM in Turin nun auch der Mann, über den sich die meist zehn Jahre jüngeren Herausforderer definieren müssen, auch der junge norwegische WM-Neuling Casper Ruud an diesem Montag im ersten Gruppenspiel.

Djokovic wirft Medien Verreitung der "Propaganda der Eliten" vor

Eines allerdings hat sich ebenfalls nicht verändert: Die zwiegespaltene Wahrnehmung von Djokovic. Einerseits lebt das Tennis auch in der Pandemie von seiner Mobilität rund um den Erdball, von vielen erheblichen Zugeständnissen von Behörden und Turnierveranstaltern. Doch andererseits schwingt sich Djokovic, die Zentralfigur im Tennis-Universum, regelmäßig zum Lautsprecher eines Verschwörungsgeraunes auf und verbreitet gezielt antiwissenschaftliche Thesen. Seit Wochen umgibt den Weltranglistenersten eine hitzige Diskussion um seinen Impfstatus und die Frage, ob er als potenziell Ungeimpfter auf den Start im regelharten Australien im Januar verzichten muss. Viele wünschten sich Djokovic als Anführer einer Impfkampagne und nicht als Skeptiker. Beinahe kurios wirkte es jüngst, dass Djokovic, der Mann, der auch von den Medien nur zu gerne geliebt werden möchte, jenen Medien, denen er vorwarf, sie verbreiteten "die Propaganda der Eliten".

Der Serbe wird seine Karriere irgendwann nicht als beliebtester, aber erfolgreichster Spieler aller Zeiten beenden. Schon jetzt hat er 20 Grand-Slam-Titel eingesammelt. Blickt man auf seine Karriere, tauchen Rekorde, Rekorde, Rekorde auf. In diesem Jahr war er nach drei Major-Triumphen in Melbourne, Paris und Wimbledon schon nahe dran, den Kalender-Grand-Slam zu gewinnen und sich mit 21 Toptiteln vor Federer und Nadal zu setzen – die beiden ehemaligen Platzhirsche stehen bei 20 Grand-Slams.