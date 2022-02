Umstrittener Elfer für Dynamo Dresden: zwei Schmidts, zwei Meinungen

Dresden. Sich nach Abpfiff unsachlich aufzuregen ist nicht die Sache von Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Dennoch gibt es Klärungsbedarf mit dem Schiedsrichtergespann nach der Fußball-Zweitliga-Partie zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Heidenheim am Freitagabend. Es geht um die umstrittenste Szene des Spiels, die einen Treffer zur Folge hat und die Begegnung fast komplett kippen lässt. Anzeige

Eine knappe Stunde steht auf der Stoppuhr. FCH-Verteidiger Jan Schöppner springt hoch zu einem Kopfball, nutzt seine Arme in der Luft für die Gegenbewegung und trifft Julius Kade am Kopf. Dynamos Mittelfeldmann geht sofort im Strafraum zu Boden. Doch Schiedsrichter Franz Bokop pfeift nicht, bekommt in der nächsten Unterbrechung aber eine Info von seinem Videoassistenten, er solle sich die Situation noch mal selbst am Bildschirm ansehen.

Gesagt, getan – und der Unparteiische entscheidet nachträglich auf Elfmeter, den Christoph Daferner zum 1:1-Ausgleich und damit zum Endstand der Fußball-Zweitliga-Begegnung nutzt. Eine letztlich spielentscheidende Szene also. Die Auffassungen darüber gehen allerdings weit auseinander.



Entscheidung verschafft zweite Luft

„Jeder weiß, dass man beim Kopfball die Arme auch mit nach oben nehmen muss. Der zu kleine Spieler von Dynamo Dresden hüpft 30 Zentimeter weiter rechts in den Arm rein. Der Schiedsrichter nimmt die Situation wahr und lässt weiterspielen. Ich glaube, dass das unter die Rubrik ,keine krasse Fehlentscheidung’ fällt“, beschreibt Frank Schmidt die Szene. Nicht nachvollziehen könne er deshalb, warum der Videoassistent sich einschaltet. Dies darf er laut Regelwerk nicht, wenn es keine klar falsche Wahrnehmung des Referees gab. „Extrem bitter für uns. So in der Reihenfolge, wie das entschieden worden ist, hätte das nicht passieren dürfen“, ärgert sich Heidenheims 48-jähriger Coach.

Naturgemäß ganz anderer Meinung ist da sein Dresdner Trainerkollege und Namensvetter Alexander Schmidt, als er die Schlüsselszene am Folgetag analysiert. „Für mich ist das ein klarer und berechtigter Elfmeter. Unser Spieler Julius Kade will zum Kopfball gehen – und kriegt den Ellbogen des Gegners ins Gesicht. Am Mittelkreis würde man über die Szene gar nicht diskutieren, da wäre es Freistoß und Gelb“, so der 53-Jährige. „Insofern bin ich sehr froh, dass der Video-Assistent eingegriffen hat, der Schiedsrichter die Szene noch mal bewertete und seine Entscheidung korrigierte. Für mich ein gelungenes Beispiel für den Einsatz des Videobeweises.“