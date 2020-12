Umzug in neue DFB-Akademie wohl verschoben - Präsident Fritz Keller erklärt Verzögerung

Götze, Havertz und Co. – so lief die Hinrunde der deutschen Legionäre seit ihrem Wechsel ins Ausland

Tabellenspitze und Absteiger: Viele Überraschungen in Europas fünf Top-Ligen – So ist der Stand

Er dankte am ersten Weihnachtsfeiertag außerdem den Vorsitzenden der Vereine für ihre Arbeit in diesem Jahr. Es müsse darüber nachgedacht werden, wie man Belastungen von den Schultern der Verantwortlichen nehmen könne. "Da müssen wir was machen, was Haftung angeht und was Absicherung angeht", betonte Keller. Es werde immer schwieriger, und daher gebe es immer weniger Männer und Frauen, die Verantwortung übernehmen wollten. Es solle nicht noch das Eigentum derer in Gefahr gebracht werden, die ihre gesamte Freizeit für andere gäben, erklärte der 63-jährige Keller.