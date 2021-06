Umzug ins Olympiastadion? UEFA: Noch keine Entscheidung zu Stadionfrage von Union Berlin

Die Suche nach einer Lösung für das Stadionproblem von Bundesligist Union Berlin in der Conference League dauert an. Man sei "in Kontakt mit dem Verein", hieß es am Mittwoch von der UEFA. "Eine Entscheidung zur Nutzung des Stadions wird zu einem späteren Zeitpunkt getroffen", teilte der Kontinentalverband auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Als Siebter der abgelaufenen Saison haben sich die Eisernen für die Playoffs des neuen europäischen Wettbewerbs qualifiziert. Für das Heimspiel am 19. oder 26. August muss Union ein Stadion mit einer Sitzplatzkapazität für mindestens 4500 Besucher anbieten, fünf Prozent davon für Gästefans. Im Stadion an der Alten Försterei gibt es nur 3617 Sitzplätze, 22.012 Fans passen maximal in das reine Fußball-Stadion im Osten der Hauptstadt.