Umzug vollendet: BSG Chemie-Coach Jagatic ist jetzt Leipziger

Er bezeichnet es selbst als Risiko, steht aber voller Überzeugung dahinter: Miro Jagatic, Trainer der BSG Chemie , ist jetzt ein Leipziger. Und beinahe ein waschechter Leutzscher, hat er seinen Wohnsitz doch in Stadionnähe gewählt. „Ich freue mich riesig, das jetzt gemacht zu haben, denn so können wir als Familie viel mehr zusammen sein und ich kann mich noch mehr auf meine Aufgabe bei Chemie konzentrieren“, sagt der Coach, der damit zum ersten Mal außerhalb Berlins lebt.

Die wohl gefühlt schwierigste Aufgabe hatte er an diesem Freitag zu bewältigen, als er stundenlang bei der Küchenplanung im Möbelhaus festsaß. In den letzten Wochen wurde so manche Fuhre mit Hausrat zwischen Berlin und Leipzig bewegt, manchmal erschien es dem Trainer als unendliche Aufgabe: „Wenn man in ein halbwegs ausgeräumtes Zimmer zurückkam, dachte man, es hätte wieder jemand was reingestellt und es wäre wieder voller geworden“. Mit seiner Frau und den vier Kindern freut er sich auf Leipzig: „Eine tolle Stadt mit vielen Möglichkeiten, das wird schön.“

Auch der Verein ist zufrieden über die Entwicklung, denn mit der nun auch räumlichen Nähe des ehrgeizigen Trainers kann dem Team auch zusätzliches Training angeboten werden. Vor allem in den Vormittagsstunden will man den jungen Spielern mehr Zeit zum Üben verschaffen, um die Qualität weiter zu steigern und Entwicklungschancen zu steigern.

Training am Montag: „Riesige Erleichterung"

Dass seine Zeit als Trainer bei Chemie keine unendliche sein wird, weil die Gesetze der Branche nun mal so sind, weiß Jagatic. Er sieht die Dinge realistisch, fragt aber auch: „Warum sollen wir nicht eine Ära beginnen, in der die Dinge weiter wachsen? Es gibt so viel zu tun, wir haben so viele Ideen. Ich freue mich, dass ich Teil dieser Entwicklung sein darf und will meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass wir erfolgreich sind.“ Dann, so der Neu-Leipziger, müsse man sich auch nicht allzu viele Sorgen um die Zukunft machen.