Fix: FC Arsenal trennt sich nach Pleite gegen Frankfurt von Trainer Unai Emery

Nun ist es fix. Unai Emery ist nicht mehr Trainer des FC Arsenal. Der Klub aus London gab am Freitag die Trennung von seinem Coach bekannt. Am Donnerstag hatten die "Gunners" in der Europa League noch mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Es war das letzte Spiel unter der Leitung des Spaniers. Der Klub reagiert damit auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Wochen. Der Klub konnte keines der letzten sieben Pflichtspiele gewinnen. In der Premier League rangiert Arsenal derzeit nur auf dem achten Tabellenplatz hinter Teams wie dem FC Burnley oder Aufsteiger Sheffield United. Der Abstand zum Tabellenführer FC Liverpool beträgt ganze 19 Zähler.