Unai Emery beim FC Arsenal entlassen: So reagiert das Netz - "Frankfurt ist Endgegner für Trainer"

Es hatte sich schon länger angedeutet: Der FC Arsenal hat sich von seinem Trainer Unai Emery getrennt. Das gab der Klub der deutschen Ex-Nationalspieler Mesut Özil und Skhodran Mustafi am Freitag bekannt. Die Londoner reagierten damit auf die sportliche Krise der vergangenen Wochen. „Die Entscheidung wurde getroffen, weil die Ergebnisse und die Leistungen nicht den erforderlichen Niveau entsprachen“, hieß es in der Mitteilung.

Eintracht-Sieg sorgt für Emery-Aus

Am Donnerstag hatte Arsenal in der Europa League mit 1:2 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt verloren. Es war das siebte Pflichtspiel hintereinander ohne Sieg für die Gunners. Eine solche Negativserie gab es bei Arsenal zuletzt 1992. In der Premier League sind die "Gunners" nur Achter, in der Europa League ist der Vorjahres-Finalist durch die Niederlage gegen die Hessen noch nicht sicher in der K.o.-Runde.

Als möglicher Kandidat für die Nachfolge gilt der Portugiese Nuno Espírito Santo, der Coach von Ligakonkurrent Wolverhampton Wanderers. Der frühere Arsenal-Profi Freddie Ljungberg wird vorerst als Interimscoach übernehmen.