Premier League inside: Deshalb wackeln in England so viele Trainer

Pochettino könnte Nachfolge von Solskjaer werden

"You’re getting sacked in the morning", riefen ihm am vergangenen Wochenende beim 3:3 bei Sheffield United die gegnerischen Fans zu. In den kommenden Wochen wird der spöttische Gesang vom Rauswurf am nächsten Morgen wieder vermehrt zu hören sein in den englischen Stadien. Es ist der Soundtrack zur Trainerwechsel-Hochsaison.