Neuer Job für Ex-Arsenal-Coach Unai Emery? Alcacer-Klub FC Villareal entlässt Trainer Javier Calleja

Unai Emery winkt rund acht Monate nach seinem Aus beim FC Arsenal ein neuer Trainer-Job. Der spanische Erstligist FC Villareal hat sich am Dienstag von Coach Javier Calleja getrennt. Damit dürfte der Weg für den 48 Jahre alten Spanier frei sein, berichtet die Marca. Die "Submarinos" sollen Medienberichten zufolge schon vor der Corona-Pause intensive Gespräche mit Emery geführt haben, eine Einigung steht daher wohl kurz bevor.

Villareal stand vor der Corona-Unterbrechung nur auf Rang neun in La Liga und drohte damit den Einzug ins europäische Geschäft verpassen. Im Saison-Endspurt erreichte das Team um den ehemaligen BVB-Profi Paco Alcacer aber noch den fünften Platz, erreiche so noch einen festen Platz in der Europa League.