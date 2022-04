Akribischer Taktikfuchs und Motivations-Guru: Das macht Villarreal-Coach Unai Emery so stark

In Spanien sagt man, dass kaum ein anderer Trainer Fußball-Profis so gut anstacheln und auf den jeweiligen Gegner einstellen kann wie Unai Emery. Der Coach des FC Villarreal , des nächsten Champions-League -Gegners des FC Liverpool , wird von Medien und Kollegen nicht nur als Motivations-Guru, sondern auch als akribisch, fleißig, detailversessen und als "geborener Sieger" beschrieben.

Sein Ertrag in der jüngsten Vergangenheit ist beeindruckend: Zwischen 2014 und 2021 holte der 50-Jährige nicht weniger als elf Titel, darunter drei Mal die Europa League mit dem FC Sevilla und im vergangenen Jahr auch mit seinem aktuellen Klub Villarreal. Hinter Pep Guardiola und Rafael Benítez ist er der aktive spanische Trainer mit den meisten Titeln. Insgesamt hat Emery seit der Saison 2009/10 84 Prozent seiner K.o.-Duelle in Champions- und Europa League gewonnen – besser ist nur Ex-Real Coach Zinedine Zidane. Kein Wunder, dass auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp vor dem Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) in den höchsten Tönen von Emery schwärmte und ihn als "King of the Cups" bezeichnete.