Trotz Simon-Fehltritt: Spanien kämpft sich mit Tor-Spektakel gegen Kroatien ins Viertelfinale

Die Hoffnungen von Spanien auf den vierten EM-Titel leben weiter! Die Auswahl von Trainer Luis Enrique setzte sich am Montag im Achtelfinale mit 5:3 (3:3, 1:1) nach Verlängerung gegen Vize-Weltmeister Kroatien durch und steht nach großem Kampf in der Runde der letzten Acht. Das Spaniens Pedri zugeschriebene Eigentor, bei dem Keeper Unai Simon einen Rückpass durchrutschen ließ, stellte den Spielverlauf in der 20. Minute zunächst auf den Kopf. Spanien fand durch den Treffer von Pablo Sarabia (38.) vor der Pause aber die passende Antwort. Cesar Azpilicueta (57.) und Ferran Torres (77.) schossen Spanien im zweiten Durchgang in Front. Der Anschlusstreffer von Mislav Orsic (85.) läutete die kroatische Schlussoffensive ein, die durch den Ausgleich von Mario Pasalic (90.+2) belohnt wurde. In der Verlängerung waren es dann Alvaro Morata (100.) und Mikel Oyarzabal (103.), die die Partie endgültig zugunsten Spaniens entschieden. Während Kroatien frühzeitig ausscheidet, trifft Spanien im Viertelfinale am Freitag (18 Uhr) in St. Petersburg auf den Sieger der Begegnung zwischen Frankreich und der Schweiz.

Die Auswahl von Luis Enrique begann engagiert und erarbeitete sich ein deutliches Übergewicht. Die ersten nennenswerten Torraumszenen gehörten daher auch den Spaniern. Einen ersten Warnschuss ließ Sarabia nach Vorarbeit von Alvaro Morata ab, scheiterte jedoch am Außennetz (13.). Nur drei Zeigerumdrehungen später war es Koke, der ein Zuspiel von Pedri nicht veredeln konnte, stattdessen im gut reagierenden Kroatien-Keeper Dominik Livakovic seinen Meister fand (16.). Kurz darauf der dritte Hochkaräter binnen kürzester Zeit: Ferran Torres flankte auf den zweiten Pfosten, wo Morata frei zum Kopfball kam, in höchster Not jedoch von Verteidiger Domagoj Vida geblockt wurde (19.).

Simon sorgt mit Patzer für Kroatien-Führung Ein Kuriosum sorgte dann jedoch für die Überraschung, denn den bis dahin unscheinbaren Kroaten wurde das Führungstor geschenkt. Pedri spielte den Ball aus 50 Metern zurück zu seinem Keeper Simon, der den eigentlich leicht abstoppbaren Ball nicht kontrollieren konnte. Der Ball rutschte ihm über den Fuß und schlug im Tor ein – das neunte Eigentor bei der laufenden EM. Für Kroatien war der geschenkte Treffer ein Weckruf. Das Team von Trainer Zlatko Dalic agierte in der Folge zunächst merklich mutiger. Unter anderem kam Nikola Vlasic zu einer guten Chance, traf aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz (25.). Doch Spanien zeigte sich schon bald erholt – und lieferte die Antwort: Nach einer kurzzeitigen Belagerung des kroatischen Strafraums und mehreren geblockten Abschlüssen prallte der Ball zu Sarabia, der zum Ausgleich einschoss (38.). Mit einem für die Kroaten doch recht schmeichelhaften 1:1 ging es nach einer ereignisreichen ersten Hälfte in die Kabinen.





Auch im zweiten Durchgang wirkte Spanien zunächst frischer und wacher in den Zweikämpfen, hatte die Partie weitestgehend unter Kontrolle. Der Lohn schon rund zehn Minuten nach Wiederanpfiff: Die Spanier arbeiteten sich über die linke Seite nach vorne, Ferran Torres fand mit seiner Hereingabe Cesar Azpilicueta, der am höchsten stieg und die Maß-Flanke per Kopf zum 2:1 verwertete (57.). Die Kroaten waren sichtlich bemüht, zurück ins Spiel zu finden, Spanien blieb jedoch weitestgehend stabil. Zu einer großen Möglichkeit kam der Vize-Weltmeister dann aber doch. Josko Gvardiol schloss nach Zuspiel von Vlasic aus kurzer Distanz ab, eine Glanztat von Keeper Simon verhinderte jedoch den Ausgleich (67.).

Kroatien mit spektakulärem Schlussspurt Spanien verpasste es auch weiterhin, mit dem dritten Treffer die Vorentscheidung herbeizuführen. Einmal war Morata nah dran, sein Treffer wurde wegen einer vorausgegangenen Abseitsposition jedoch zurecht zurückgenommen (73.). Kroatien blieb somit zunächst in der Partie und weiter gefährlich. Spanien dann aber erneut zu. Nach einem weiten Freistoß von Pau Torres hatte Ferran Torres im Zweikampf mit Gvardiol das bessere Ende für sich und überwand Livakovic mit einem überlegten Flachschuss (77.). Die Kroaten steckten jedoch nicht auf. Nach einem großen Durcheinander im spanischen Strafraum sorgte Orsic mit seinem Treffer für Spannung in der Schlussphase (85.). In der Nachspielzeit rettete Pasalic die Kroaten per Kopf sogar noch in die Verlängerung (90.+2).