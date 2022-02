Unangemessene Nachrichten an Mitarbeiterinnen: Marc Overmars als Ajax-Direktor zurückgetreten

Nach Bekanntwerden von unangemessenen Textnachrichten an Mitarbeiterinnen von Ajax Amsterdam ist Marc Overmars als Direktor des Traditionsvereins zurückgetreten. "Ich schäme mich", sagte der 48 Jahre alte ehemalige niederländische Nationalspieler laut einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung des Klubs. "Ich entschuldige mich. Für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten sicherlich inakzeptabel. Das sehe ich nun auch." Der Vorstandsvorsitzende Edwin van der Sar nannte die Situation "schrecklich für alle" und versprach, in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit aufbringen zu wollen.

