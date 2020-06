"Unangenehme Situation" beendet: Pieczkowski bleibt beim SC DHfK Leipzig

Leipzig. Die Hängepartie um Niclas Pieczkowski hat ein Ende. Wie der SC DHfK Leipzig am Montag mitteilte, bleibt der Rückraum-Shooter den Grün-Weißen treu, unterschrieb einen neuen Ein-Jahres-Vertrag. Mit der Verpflichtung reagierte der Handball-Bundesligist auf die Verletzung von Maximilian Janke , der auf Rückraum-Mitte wegen einer Verletzung der Gelenklippe in der Wurfschulter operiert wurde und langfristig ausfällt.

"Kann mit vollem Selbstvertrauen in die Saison starten"

„Niclas hat uns gegenüber immer signalisiert, dass er in Leipzig bleiben und mit unserem Team den nächsten Schritt machen möchte. Eine Vertragsverlängerung war bisher aber wegen der coronabedingten wirtschaftlichen Einschnitten in unserem Etat nicht möglich", gibt DHfK-Handball-Geschäftsführer Karsten Günther unumwunden zu. Erst durch die Verletzung Jankes hätten sich die Voraussetzungen etwas geändert. "Ich freue mich sehr, dass Pitsche so geduldig und kompromissbereit war, dass wir jetzt wieder gemeinsam durchstarten können."

Pieczkowski steht seit Sommer 2016 für den SC DHfK auf der Platte, traf seitdem 259 mal ins Schwarze. Er war nach dem Gewinn des Europameistertitels mit Deutschland vom TuS-N Lübbecke an die Pleiße gewechselt. In der vergangenen Saison kämpfte der 30-Jährige mit einer schweren Schulterverletzung, kämpfte sich nach neun Monaten zurück. „Rückblickend bin ich erleichtert, dass die Zeit des Abwartens und Abwägens jetzt vorbei ist. Nicht zu wissen, wo man mit seiner Familie ab dem nächsten Monat leben wird, war eine unangenehme Situation", so der Rückraum-Hüne. "Umso mehr freue ich mich jetzt auf das fünfte Jahr in Leipzig. Meine Schulter fühlt sich wieder richtig gut an und ich kann mit vollem Selbstvertrauen in die Saison starten."