Unbequemer Gegner für RB Leipzig: Im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo

Leipzig. Das wird eine harte Nuss! RB Leipzig bekommt es im Viertelfinale der Europa League mit Atalanta Bergamo zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon (Schweiz). Gespielt wird am 7. und 14. April. Im entscheidenden Rückspiel muss die Elf von Domenico Tedesco auswärts ran. Atalanta schaltete im Achtelfinale Bayer Leverkusen aus. Nach einem 3:2-Erfolg auf heimischem Rasen gewann das von Gian Piero Gasperini betreute Team am Donnerstag auch die Partie in Leverkusen 1:0. Jeremie Boga markierte den Treffer in der Nachspielzeit.

Anzeige