Unbequemes Los! RB Leipzig muss im Pokal nach Augsburg - Frauen gegen Frankfurt

Leipzig. In diesem Duell stecken Musik und wenig Symapthie! RB Leipzig muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim FC Augsburg ran. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Rahmen der "ARD-Sportschau". Als Losfee fungierte Ex-Nationalspielerin Inka Grings. Die Partie soll noch vor Weihnachten steigen und bildet für die Messestädter den Abschluss einer weiteren Mammut-Saisonphase mit dann zehn Partien in 32 oder 33 Tagen, Der Rahmenterminplan sieht den 22. und 23. Dezember als Spieltage vor. Wann genau angepfiffen wird, entscheidet sich erst in den kommenden Tagen.

