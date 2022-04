"Unfassbar", "wir schreiben Geschichte": SC Freiburg nach Final-Einzug im Freudentaumel

Die jubelnden Freiburger Profis zogen sich rote Finalshirts über und feierten ausgelassen mit ihren Fans. Der Sport-Club fährt nach einem 3:1 (3:0) über Zweitligist Hamburger SV zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zum DFB-Pokal-Endspiel nach Berlin. "Das ist unbeschreiblich, wir schreiben Geschichte", sagte Torschütze Nicolas Höfler in der ARD. "Wir freuen uns, dass wir den Schritt machen konnten." Es mache "brutal viel Spaß", die Mannschaft könne "noch viel erreichen in dieser Saison". Anzeige

Auch Angreifer Nils Petersen, der mit seinem Führungstreffer die Weichen auf Sieg stellte, jubelte am Sky-Mikrofon, ehe er von feiernden Teamkollegen mit Wasser überschüttet wurde. "Es ist unglaublich, unfassbar. Dafür lohnt es sich Fußball-Profi zu werden, um diese Momente erleben zu dürfen. Dann noch so eine Traum-Kulisse im Halbfinale, aber noch schöner ist, dass wir zusammen nach Berlin dürfen." Der Schlüssel für den Erfolg des Teams, das auch in der Bundesliga als Fünfter an der Champions-League-Qualifikation schnuppert, sei laut dem Offensiv-Routinier die Einheit innerhalb der Mannschaft. "Wir sind dieses Jahr eine sehr stabile Truppe", schwärmte Petersen.

Während sich Trainer Christian Streich auch durch den historischen Coup der Freiburger nicht aus der Ruhe bringen lassen wollte und seinem Team nüchtern einen "in Summe verdienten" Sieg attestierte, tanzten und sprangen seine Schützlinge auf dem Rasen des Hamburger Volksparkstadions vor den mitgereisten Gäste-Fans auf und ab. "Es ist ein einmaliges Erlebnis und ein Traum, dass wir jetzt um den Pokal mitspielen dürfen. Wir sind alle total happy", schob Höfler hinterher und bemerkte das, was auch Teamkollege Petersen bereits als Qualitätsmerkmal herausstellte: "Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Jeder versucht, den Fehler des anderen auszubügeln."