Und noch ein Neuzugang! Denis Jäpel wechselt zum 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Fußball-Regionalligist 1. FC Lokomotive Leipzig vermeldet eine weitere Neuverpflichtung: Denis Jäpel kommt von Drittligist FSV Zwickau und unterschreibt einen Einjahresvertrag in Probstheida. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim 1. FC Lok Leipzig und kann es kaum erwarten vor diesen sensationellen Fans unsere Heimspiele auszutragen! Ich danke dem Verein für das Vertrauen und bin mir sicher, dass wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen werden.", so der 22-jährige Stürmer.

Lok Leipzigs Sportdirektor und Trainer Almedin Civa: „Denis kenne ich schon aus der Saison, als er in Halberstadt gespielt hat. Er hat beim FSV Zwickau ein Jahr Erfahrung in der dritten Liga sammeln können und hat sich weiterentwickelt. Durch seinen hervorragenden Abschluss ist er für seine Gegner sehr unangenehm. Er kann in der Doppel-spitze, aber auch außen in der Offensive spielen. Ich denke, dass er die richti-ge Entscheidung getroffen hat zu Lok Leipzig zu wechseln.“