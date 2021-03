Und weiter geht´s: Auch Farid Abderrahmane verlängert beim 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Man kann sich fast die Uhr danach stellen: Ein neuer Tag bedeutet eine Vertragsverlängerung bei Lok Leipzig . Nachdem in den vergangenen Tagen das Trio Zak Piplica, Sascha Pfeffer und Mike Eglseder ein neues Vertragspapier unterschrieben hat, ist zum Start der neuen Woche bei Farid Aberrahmane die Tinte trocken. Der Deutsch-Algerier verlängert seinen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022 und bleibt damit mindestens ein weiteres Jahr in Probstheida.

Abderrahmane fühlt sich wohl

Abderrahmane, der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet wurde, kam im vergangenen Sommer zur Loksche. In der Regionalliga erzielte er in dieser Saison in zwölf Einsätzen zwei Tore. Zuvor spielte der 25-Jährige bei Fortuna Köln und dem SV Babelsberg.