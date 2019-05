Undichtes Arena-Dach: DHfK-Manager Karsten Günther fordert eine Lösung

Auch bei den Bundesligamännern tropfte es bereits mehrfach von der Decke. Beim Spiel gegen den Bergischen HC am Samstagabend suchten sich die Tropfen genau ihren Weg vor das Tor auf der Eingangsseite. DHfK-Torhüter Milos Putera schnappte sich in der ersten Halbzeit sein Handtuch und wischte damit immer wieder den Boden auf, immer dann, wenn seine Kollegen gerade im Angriff waren. „Der Regen war ein bisschen nervig“, sagte der Slowake. Am Ende nahm er die Situation aber mit Humor. „In der ersten Halbzeit habe ich deutlich besser gehalten, als in der zweiten Halbzeit, obwohl ich da keine Probleme mehr mit dem Waser auf dem Boden hatte“, so der Keeper.