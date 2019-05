Undichtes Dach sorgt bei Recken-Niederlage in Melsungen für Verzögerung und Verletzungsgefahr

„Da, guck! Da vorne, das ist Kai Häfner.“ Der Melsungen-Fan zeigte seinem Sohn den kommenden Star der Nordhessen beim Aufwärmen. Neugierig reckte sein Filius im Julius-Kühn-Trikot den Hals nach dem Noch-Recken der TSV Hannover-Burgdorf. Da wird Papa seinem Sohn wohl im Sommer ein neues Jersey kaufen müssen.

Melsungens Hallensprecher Bernd Kaiser stellte Hannovers Starspieler dann auch ein bisschen lauter vor als alle anderen Gäste. „Mit der Nummer 17: Kai Häfner!“, rief er in sein Mikro und hob die Stimme. Die 4.300 Fans in der ausverkauften Rothenbachhalle in Kassel begrüßten Häfner mit Extra-Applaus. Der Recken-Kapitän wechselt zur nächsten Saison vorzeitig gegen eine hohe Ablöse zur MT Melsungen – am Donnerstagabend spielte er aber noch einmal mit Hannover um Punkte für die TSV.