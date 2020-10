0:0 im Spitzenspiel: SV Gehrden vergibt Siegtreffer gegen TuS Davenstedt

Es war die große Chance zum Siegtreffer: Marcel Busse flankte von der rechten Seite in die Mitte, der Ball flog an allen vorbei und fiel Zwillingsbruder Roman vor die Füße. Der nahm den Ball sieben Meter vor dem Tor an und hätte sich eine Ecke aussuchen können. Er schob die Kugel allerdings am Tor vorbei. „Das wäre unser Lucky Punch gewesen“, sagte SV Gehrdens Trainer Michel Costa. Doch der Coach musste zugeben: „Das wäre ein wenig zu viel des Guten gewesen.“ Deshalb war er auch mit dem torlosen Unentschieden im Spitzenspiel der Bezirksliga 7 gegen Spitzenreiter TuS Davenstedt zufrieden.

„Mittelfeldgeplänkel" in der ersten Hälfte

„Damit können sicher beide Seiten gut leben“, sagte Costa. Die Davenstedter waren für ihn das bisher spielstärkte Team, gegen das seine Mannschaft in dieser Spielzeit antreten musste. Es war allerdings sehr von der Taktik geprägt. „Ich hatte den Eindruck, keiner wollte einen Fehler machen“, sagte der SVG-Trainer. Entsprechend sahen die Zuschauer in den ersten 45 Minuten vorwiegend ein „Mittelfeldgeplänkel“. Costa fand es selbst nicht gerade ansehnlich: „Für Fußballästheten war es sicherlich kein leckerer Schmaus.“