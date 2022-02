Unentschieden ohne Höhepunkte: Chemie Leipzig gegen Meuselwitz 0:0

Leipzig. Flutlichtspiel im altehrwürdigen Alfred-Kunze-Sportpark, die Heimkehr des Derbyhelden David Bergner und der Versuch der BSG Chemie, auch das fünfte Rückrundenspiel in Folge erfolgreich zu gestalten. Anzeige

Doch alles begann nachdenklich-emotional. Die Ultras gedachten eines verstorbenen Mitglieds mit einer eindrucksvollen Choreografie. Die erste Halbzeit sah dann alles andere als die Fortsetzung des begeisternden Babelsberg-Spieles vor drei Tagen aus. Chemie bemüht, aber seltsam verhalten, Meuselwitz von Beginn an bissig-aggressiv. Die Gäste holten sich zwar schnell zwei Gelbe Karten ab, doch Chemie hielt dagegen und versuchte, einen geordneten Spielaufbau hinzubekommen. Zuviel ging schief, anders als zuletzt gelang wenig. Nicht einen einzigen Torschuss bekamen die Leutzscher in den ersten 45 Minuten hin.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Remis der Leipziger gegen den ZFC Es ist kein ereignisreiches Spiel, welches die Zuschauer am Mittwochabend im Alfred-Kunze-Sportpark sehen. Die BSG Chemie Leipzig und der ZFC Meuselwitz teilen sich nach dem 0:0-Unentschieden die Punkte. © Picture Point

Die Aufreger passierten auf der anderen Seite. Max Kulke traf ins Tor der Chemiker, doch stand im Abseits (20.). Angetrieben von Tobias Becker, wurden die Gäste stärker und initiierten eigene Angriffe. Jonas Janke hielt gegen Kulke (35.), und nach 39 Minuten reklamierten die Meuselwitzer auf Tor, als Torwart Janke sich eine Unsicherheit nach Kulkes Schuss leistete und den Ball von der eigenen Linie boxte. Kein Tor, entschied Schiedsrichter Müller. Chemie gelang dann erst mal nicht mehr viel, die Führung der Gäste lag in der Luft. Kapitän Stefan Karau trieb seine Mannen an, forderte Körpersprache.



Gerechtes Unentschieden?

Doch auch in der zweiten Hälfte kam nichts Entscheidendes hinzu, Chemie bemühte sich, blieb aber seltsam blass. Trainer Christian Sobottka, der seinen Chef Miro Jagatic (Corona-Quarantäne) wieder an der Linie vertrat, sprach von "schweren Beinen", die das zweite Spiel binnen drei Tagen hinterlassen hatte. Dieser Einschätzung schlossen sich die Spieler an. Kapitän Stefan Karau, der angschlagen vom Feld humpelte, stellte fest: "Wir wurden hinten raus immer langsamer, kamen oft zu spät. Aber man muss zufrieden sein, am Ende war der Punkt verdient."

Dem wollte sich Gäste-Trainer David Bergner nicht anschließen: "Wir haben uns sehr auf das Spiel hier gefreut, die Idee, die wir hatten, ist von Beginn an aufgegangen. Ich würde nicht von einem gerechten Unentschieden sprechen, aber danach fragt morgen keiner mehr."

Mehr ging nicht

Am Ende hätte jede Mannschaft den Sieg erzwingen können. Ben Keßler rettete mit einer Monstergrätsche gegen Kulke, Jonas Janke zeigte einen großartigen Reflex gegen Kulke und hielt das Unentschieden fest. Und wie es manchmal im Fußball so ist, hätte sich Chemie in der 88. Minute beinahe mit dem ersten (!) ernsthaften Schuß aufs gegnerische Tor den Sieg gekrallt. Der eingewechselte Simran Dhaliwal knallte den Ball volley aufs leere Tor, doch Benjamin Förster warf sich dazwischen und rettete die Meuselwitzer.