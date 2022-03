„Unerträglich": 96-Trainer Dabrowski meckert - und schickt die Profis nach Trainingszoff vorzeitig heim

Da konnte der Trainer nicht mehr hinsehen. Bei einem Kleinturnier 4 gegen 4 im Training gingen zunächst die Spieler aufeinander los. Christoph Dabrowski schaute sich das Schauspiel an, bis Lukas Hinterseer den jungen Tim Walbrecht aus Frust foulte.

Hinterseer hatte zuvor schon gemeckert, den Ball weggeschlagen und beruhigte sich auch nicht mehr. Dabrowski unterbrach, holte die Spieler zusammen und sagte in ruhigem, aber vorwurfsvollem Ton: „Material zur Seite, Abgang, schönes Wochenende!" Dabrowski konnte diese Einstellung im Training nicht mehr ertragen.

„So macht das Arbeiten keinen Sinn", sagte er im Mannschaftskreis. „Jeder hat was gegen jeden. Ihr seid nur am Diskutieren. Das ist unerträglich."

Auch die Kritik am Trainerteam um Co-Trainer Garip Capin machte er zum Thema. „Jeder zeigt auf den anderen. Das wird nicht zum Erfolg führen", kündigte Dabrowski an. Nach dem Monolog schickte der Trainer die Spieler in die Kabine.