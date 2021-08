"Was wird das für eine unfaire Mannschaft": Die Netzreaktionen zum Messi-Wechsel zu Paris Saint-Germain

Über den Tag sorgte der 34-jährige Argentinier schon für reichlich Aufregung in Paris. Bei seiner Ankunft am Flughafen jubelten dem viermaligen Champions-League-Sieger, der mit 13 Jahren zum FC Barcelona kam, dort zum Profi reifte und den Verein fortan in 21 Jahren von Titel zu Titel führte, zahlreiche Fans von Paris Saint-Germain zu. Während der Offensivspieler anschließend den Medizincheck absolvierte und das ihn beherbergende Luxus-Hotel bezog, postete Paris Saint-Germain mehrere Videos, in denen die Ankunft des neuen Starspielers zelebriert wurde. Auf der Vereinsseite wurden nach der offiziellen Verkündung des Transfers sowohl Lionel Messi als auch Klubboss Nasser Al-Khelaifi mit freudigen Aussagen zitiert. Die Twitter-User fällten am Dienstagabend hingegen ein kritisches Urteil. "Messi in PSG-Trikot sieht so falsch aus", heißt es von einem Nutzer. "Was wird das für eine unfaire Mannschaft?", fragt sich ein anderer. Der SPORTBUZZER hat die Netzreaktionen zum Messi-Transfer zusammengetragen.