Unfall auf der Autobahn: Team-Bus von Erzgebirge Aue auf Weg nach Nürnberg beschädigt

Schock auf dem Weg zum Auswärtsspiel: Der Team-Bus des Zweitligisten Erzgebirge Aue ist am Donnerstagabend in einen Unfall auf der Autobahn verwickelt worden, Spieler und Betreuer wurden nach Angaben der Bild und Freien Presse nicht verletzt. Die Mannschaft um Trainer Dirk Schuster war gerade auf dem Weg nach Nürnberg, wo am Freitagabend (18.30 Uhr) das Zweitliga-Duell gegen den "Club" ansteht. Doch die Anreise wird sich verzögern.