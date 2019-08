Unfall in 2. Liga: Dresden-Fan stürzt von Stadion-Mauer - und verletzt sich schwer

DURCHKLICKEN: Die Dynamo-Elf in der Einzelkritik

(1) Kevin Broll: In den ersten zehn Minuten wenig gefordert. Pariert in der 13. Minute überragend nach einem Konter der Gastgeber. Mehlem lief zunächst über die Außenbahn an und legte unmittelbar von dem Tor auf Dursun quer, welcher jedoch am starken Dresdner Schlussmann scheiterte. Auch beim Distanzschuss von Fabian Holland in der 18. Minute sicher. Bekommt in der 48. Minute einen Freistoß zugesprochen, als er beim Klären von Tim Skarke attackiert wird. Insgesamt mit einem sehr souveränen Auftritt. Note 2. ©