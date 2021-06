Unfall im Wembley-Stadion bei England-Spiel: Fan verletzt sich bei Sturz von Tribüne schwer

Beim EM-Spiel zwischen England und Kroatien (1:0) im Londoner Wembley-Stadion ist ein Zuschauer am Sonntag schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher nach der Partie auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, stürzte die Person kurz nach dem Anpfiff von einer Tribüne. Nach medizinischer Erstbehandlung vor Ort sei die Person in "kritischem Zustand" in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Informationen der Zeitung Evening Standard handelte es sich um einen Mann, der von einem Rang gestürzt und auf die Sitze und den Steinboden in der Etage darunter gefallen war. Man werde den Vorfall gemeinsam mit der UEFA untersuchen, kündigte der Wembley-Sprecher an.

Mehr als 20.000 Zuschauer verfolgten den englischen EM-Auftakt in London. Raheem Sterling erzielte den Siegtreffer für die Three Lions in der 57. Minute. Der in der 82. Minute für Kane eingewechselte Dortmunder Bundesliga-Profi Bellingham stellte im Alter von 17 Jahren und 349 Tagen einen Rekord auf als jüngster Spieler der EM-Historie.