"Unfassbar", "überwältigend": Stimmen zum siegreichen Pokalabend von RB Leipzig gegen Union

„Finale Berlin 2022“, stand auf den Shirts der RB -Sieger nach dem hart erkämpften 2:1 (0:1) am Mittwochabend gegen den Hauptstadtclub. Gegner am 21. Mai im Olympiastadion ist der SC Freiburg.

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Das war eine super Flanke von Benni (Henrichs), der Kopfball war dann unhaltbar - sag ich jetzt einfach mal. Das Gefühl war unglaublich, vor diesen Fans nach 90 Minuten so zu gewinnen. Solche Momente passieren nur im Fußball. Die Entwicklung diese Teams in den letzten Monaten war super, wir haben unseren Schwerpunkt, unseren Fußball wieder gefunden. Jetzt wollen wir Erfolge, wir sind hungrig. Europa League und DFB-Pokal - beides ist möglich. Wir haben alles, um die beiden Titel zu holen." ©

André Silva (61. Minute) per Foulelfmeter und der eingewechselte Forsberg (90.+1) drehten vor 47.069 Zuschauern den Rückstand durch Sheraldo Becker (25.). In das Finale wird Leipzig, das in der Europa League ebenfalls in das Endspiel einziehen kann, erstmals als Favorit gehen. So nah dran waren die Sachen am ersten Titel der Clubgeschichte noch nicht.