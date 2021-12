Unfreiwillige Pause: Gastspiel der BSG Chemie Leipzig in Halberstadt abgesagt

Leipzig. Für Trainer, Spieler und Fans der BSG Chemie Leipzig wird der dritte Adventssonntag besinnlicher als erwartet. Das für diesen Tag geplante Gastspiel der Leutzscher beim VfB Germania Halberstadt findet nicht statt. Das teilte der zuständige Nordostdeutsche Fußballverband am Freitagvormittag mit. Grund sind allerdings nicht eventuelle Corona-Fälle bei einem der beiden Kontrahenten. Die Kommune hat dem VfB schlicht den Platz gesperrt.

Die BSG hat damit eine unfreiwillige Pause, bevor am vierten Advent die letzte Partie in diesem Jahr steigt. Am 19. Dezember empfängt die Elf von Coach Miroslav Jagatic den ZFC Meuselwitz im heimischen Alfred-Kunbze-Sportpark. Anpfiff ist um 13 Uhr.