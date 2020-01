Ungarische Expertise für Ringertalente in Leipzig

Leipzig. Die ungarische Sprache ist kompliziert. Bei all den schwierigen Wörtern gehört jedoch „Birkózás“ zu den Angenehmeren. Die Ringer und Ringerinnen des Bundesstützpunkt in Leipzig kennen es vermutlich bereits, heißt es doch übersetzt „Ringen“ in der Sprache ihres neuen Coaches. Der Ungar Zsombor Gulyás scheucht nämlich seit Oktober 2019 als neuer Landestrainer die Kadetten und Junioren durch den Fitnessraum und auf den Matten herum.

Überrascht ist Gulyás über den guten Umgang innerhalb des Stützpunkts. „Die Jungs kennen mich gut und ich kenne die Jungs gut“, freut er sich über die harmonische Stimmung. „Bei anderen Vereinen herrschte nicht immer so ein Miteinander wie hier. Alles ist super!“, lobt der 27-Jährige in perfektem Deutsch seinen neuen Arbeitgeber. Ausschlaggebend für sein Engagement sei außerdem „die Perspektive, der olympische Stützpunkt, dass sich alle hier entwickeln können“.

Bundesliga-Karriere bei den Ringern des FC Erzgebirge Aue

Die Motivation im Team sei gut, ihm gefalle die Struktur, aber der Ungar müsse sich noch ans deutsche System gewöhnen. „In Ungarn konntest du immer zum Sport – egal ob du gute oder schlechte Noten hattest. Hier ist es Pflicht, auch in der Schule Leistung zu bringen, um zum Beispiel ins Trainingslager zu fahren“, vergleicht er die Systeme.

Die Entscheidung, nach Sachsen zu ziehen, fiel dem Bundesligaringer des FC Erzgebirge Aue leicht. Seinen Landestrainerkollegen Florian Rau kennt Gulyás seit 2013. Häufiger gastierte der frühere WM-Teilnehmer am Stützpunkt, um selbst zu trainieren oder lud die Leipziger in seine Heimatstadt Budapest zum Trainingslager ein. Im Sommer 2019 absolvierte er beim KFC eine Probewoche.

Dort lernte Gulyás auch Karamjeet Holstein kennen. Das 15-jährige Ringertalent war drei Jahre lange national ungeschlagen – nun musste er erstmals wieder eine Niederlage einstecken gegen seinen gleichaltrigen Dauerrivalen aus Hessen. Zuletzt machte der Leipziger auch unangenehme Bekanntschaft mit Verletzungen. Am Jahresende verletzte er sich am linken Arm im Russland-Trainingslager. Nun erwischte es im Heimtraining die rechte Schulter. „Ein paar Wochen muss ich noch pausieren, dadurch verpasse ich einen Wettkampf in Riga. Aber danach will ich wieder angreifen.“ Seinen neuen Coach findet er Klasse: „Das Training ist abwechslungsreich, er macht auch mal einen Spaß. Und er setzt sehr auf Kondition und körperliche Fitness, das bekommt mir gut.“

Ringen ist bei den Gulyás´ Familiensache

Kein Wunder: Das Trainerblut fließt durch seine Adern. Sein Vater István ist seit 20 Jahren ungarischer Freistil-Bundestrainer und Grund für Zsombors Ringerkarriere. Von 2009 bis 2018 war er Leistungssportler, nahm in jeder Altersklasse an der WM und EM teil. Sein größter Erfolg: Platz fünf bei den Europameisterschaften. Wie so häufig bremsten schwere Verletzungen die Karriere des 1,75 Meter großen Ringers.

In Leipzig betreut Zsombor Gulyás neben Holstein noch andere Nachwuchshoffnungen. Moritz Langer möchte an der EM teilnehmen und ist fester Bestandteil der Herren-Regionalligamannschaft des KFC Leipzig. „Mich hat meine Mutter zum Kampfsport geschickt, weil ich nicht wusste, wohin mit meinen Kräften“, berichtet er. Maximilian Buch, Eigengewächs und Neffe des langjährigen KFC-Präsidenten Ulrich Horn, holte am Wochenende den ersten Platz der sächsischen Juniorenmeisterschaft.

Eine der vielversprechendsten Talente ist Anastasia Blayvas, 19, Dritte bei den Olympischen Jugendspielen. Im Dezember wurde sie als einzige Juniorin im Trainingslager der Frauennationalmannschaft in Belek gedrillt und bereitet sich nun auf die Junioren-EM und -WM im Sommer vor. Betreut wird sie überwiegend von Florian Rau, immer wieder trainiert sie aber auch bei den Jungs.

Weitere Titel bei der Sachsenmeisterschaft: Tim Krasnickij und Björn Herrmann (AC Taucha) in der B-Jugend, Niklas Bock und Teetje Richter (beide KFC) in der A-Jugend.

