Ungarn bei Heim-EM bereits in der Vorrunde raus, DFB-Gegner Rumänien gewinnt spät

Der deutsche Gruppengegner Rumänien hat sich bei der U21-Europameisterschaft spät den ersten Sieg erkämpft. Trotz eines 0:1-Rückstandes setze sich die Mannschaft von Trainer Adrian Mutu am Samstag in Budapest in Überzahl mit 2:1 (0:0) gegen Mit-Ausrichter Ungarn durch. In der Gruppe A hatte damit vor der Partie der deutschen Nachwuchs-Fußballer am Abend Ungarn keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Die DFB-Elf hatte die Chance, mit einem Sieg gegen die Niederlande bereits sicher das angestrebte Ticket für das Viertelfinale zu buchen.

