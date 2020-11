Ungarn und Island kämpfen um EM-Ticket: Fragen und Antworten zum Duell der möglichen DFB-Gegner

Das Teilnehmerfeld für die ins Jahr 2021 verlegte Europameisterschaft ist am Donnerstagabend endlich komplett: Vier Mannschaften werden sich in den Playoff-Finals noch Tickets sichern. In der Hammer-Gruppe mit Deutschland, Frankreich und Portugal ist ein Platz bislang unbesetzt - und um diesen kämpfen Ungarn und Island in Budapest (20.45 Uhr, DAZN). Der SPORTBUZZER fasst die wichtigsten Aspekte zum Duell zusammen. Anzeige

Wie ist die Ausgangslage? Die Halbfinal-Spiele der möglichen Deutschland-Gegner liegen einen Monat zurück. Island gewann zuhause mit 2:1 gegen Rumänien, die Ungarn setzten sich mit 3:1 in Bulgarien durch. Beide Nationen schätzen die Chancen auf die EM-Teilnahme gleich ein. "Die Chance, dass wir es zur EM schaffen, liegt bei fünfzig-fünfzig", sagt der ungarische Nationaltrainer Marco Rossi dem SPORTBUZZER. Und Islands technischer Direktor Arnar Vidarsson meint: "Natürlich wollen wir uns qualifizieren, aber wir haben keinen Druck." Die vergangenen Länderspiele liefen für die Nordeuropäer allerdings durchwachsen. In der starken Gruppe 2 der Nations-League-Liga A mit England, Belgien und Dänemark sind die Isländer nach vier Spieltagen punktlos Tabellenletzter. Ungarn steht in Gruppe 3 der Liga B mit sieben Zählern aus vier Partien hinter Russland und vor der Türkei sowie Serbien. Das bislang letzte direkte Aufeinandertreffen gab es in der Gruppenphase der EM 2016 - dieses endete 1:1.

Wer sind die Top-Stars von Island und Ungarn? Herausragender Spieler bei den Isländern ist der ehemalige Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson, der auch mit seinem Marktwert von 18 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) heraussticht. Mit 24 Länderspieltoren ist der Mittelfeldspieler des FC Everton der drittbeste Goalgetter seines Heimatlandes. Dieses Ranking führt Stürmer Kolbeinn Sigthorsson vom schwedischen Klub AIK Solna an (26 Tore). Auf Rang vier steht Alfred Finnbogason vom FC Augsburg (15) - alle drei Spieler waren bei der EM 2016 schon Teil der isländischen Nationalmannschaft. Als aufstrebender Youngster steht der 21 Jahre alte Arnor Sigurdsson von ZSKA Moskau im Island-Kader. Bei den Ungarn sind vor allem die Bundesliga-Profis zu nennen: Kapitän Adam Szalai von Mainz 05, Peter Gulacsi und Willi Orban von RB Leipzig sowie Roland Sallai vom SC Freiburg. Ungarns Trainer Rossi sagt: "Keine Frage, unsere besten und erfahrensten Spieler sind in der Bundesliga:" Hinzu kommt das in Europa von einigen Klubs gejagte Top-Talent Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg).