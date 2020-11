Ungarn-Trainer Marco Rossi vor Playoff-Duell mit Island: "Unsere besten Spieler sind in der Bundesliga"

Sie haben selbst von 1996 bis 1997 bei Eintracht Frankfurt in der 2. Bundesliga gespielt. Wie denken Sie über die ungarischen Spieler, die aktuell in Deutschland aktiv sind?

Keine Frage, unsere besten und erfahrensten Spieler sind in der Bundesliga: Adam Szalai in Mainz, Peter Gulacsi und Willi Orban in Leipzig sowie Roland Sallai in Freiburg. Adam hat in Mainz derzeit schwer zu kämpfen. Willi kam im Sommer aus seiner langen Verletzung zurück und spielt seitdem wieder regelmäßig. Über Peter brauchen wir gar nicht reden, er macht einen überragenden Job. Auch Roland spielt in Freiburg sehr oft. Alle spielen dadurch, dass sie in der Bundesliga aktiv sind, jedes Wochenende auf hohem internationalem Level. Wilii und Peter sind zudem in der Champions League dabei. Es ist sehr wichtig, dass alle unsere Spieler regelmäßig auf starke Gegner treffen – auch international. Das spielt für die Weiterentwicklung unserer Nationalmannschaft eine wichtige Rolle.