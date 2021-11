Ungarn ohne Leipziger Offensivmann: RB-Profi Szoboszlai kehrt vorzeitig zurück

Leipzig. Der letzte Spieltag der Gruppe I der WM-Qualifikation steht ins Haus: Ungarn kickt am Montagabend (20.45 Uhr) in Warschau gegen Polen. Im Aufgebot der ungarischen National-Elf wird Dominik Szoboszlai fehlen. Der Offensivkicker von RB Leipzig kehrt frühzeitig an den Cottaweg zurück. „Dominik Szoboszlai hat sich auf Grund muskulärer Probleme dazu entschieden, die heute Abend stattfindende Partie gegen Polen nicht zu bestreiten und stattdessen vorzeitig zurück nach Leipzig zu reisen“, twitterte der hiesige Bundesligist.

Anzeige