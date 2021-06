Ungarn-Torwart Gulacsi in Regenbogen-Debatte zurückhaltend: "Wir Spieler können da nichts machen"

Der ungarische Fußball-Nationaltorwart Peter Gulacsi hat sich zum Regenbogenverbot für die Münchner EM-Arena zurückhaltend geäußert. „Das ist eine Entscheidung der UEFA. Wir Spieler können da nichts machen, wir haben da nichts zu sagen“, sagte der 31 Jahre alte Schlussmann des Bundesligisten RB Leipzig vor dem Gruppenfinale am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) in München gegen Deutschland. „Jeder weiß, wie ich über die Welt denke.“

Gulacsi hatte sich im Februar eindringlich für Gleichberechtigung ausgesprochen und die Einschränkung von Rechten sexueller Minderheiten in seiner Heimat Ungarn kritisiert . Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi sagte zur Regenbogen-Debatte: „Ganz ganz ehrlich, wir sprechen in der Kabine nie über Politik.“ Die Mannschaft und er hätten durch ihr Verhalten stets gezeigt, „dass wir jeden und alles respektieren“.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte am Dienstag bestätigt, dass das EM-Stadion in München nicht in den Regenbogenfarben als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung erstrahlen darf. Der Verband lehnte einen entsprechenden Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ab. Sie sei „aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage - eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt - muss die UEFA diese Anfrage ablehnen“, teilte der Dachverband mit.