Späte Erlösung in ausverkaufter Puskas Arena: Guerreiro und Ronaldo retten Portugal gegen Ungarn

Vor der bisher größten Zuschauer-Kulisse dieser Europameisterschaft hat Portugal eine herbe Enttäuschung gerade noch abwenden können. Im ersten Spiel der deutschen Vorrundengruppe F setzte sich der Titelverteidiger durch einen späten Dreierschlag von BVB-Profi Raphael Guerreiro (84.) und Cristiano Ronaldo (87., Foulelfmeter, 90.+2.) mit 3:0 (0:0) gegen Ungarn durch. Die Puskas Arena in Budapest war mit 67.155 Zuschauern ausverkauft und bildete in Pandemie-Zeiten eine durchaus umstrittene Kulisse für eine hart umkämpfte Partie, in der Portugal die Gastgeber dominierte, aber lange die Durchschlagskraft im Angriff vermissen ließ. Die Iberer, denen das Endergebnis in der Höhe schmeichelte, treffen am 19. Juni im zweiten Gruppenspiel in München auf die deutsche Mannschaft. Anzeige

Die Partie in der Puskas-Arena hatte bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt, weil Ministerpräsident Viktor Orban trotz der Corona-Pandemie für die Spiele in der ungarischen Hauptstadt eine Vollauslastung von über 67.000 Zuschauern zugesagt hatte, während die anderen Austragungsländer oftmals nur ein Viertel der Stadien besetzen. Im anschließenden Spiel zwischen Frankreich und Deutschland in München dürfen "nur" 14.500 Fans zuschauen. Möglich wurde dies wegen sinkender Ansteckungsraten, die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Budapest zuletzt bei 11. Dennoch stieß das volle Haus auf Kritik: Uli Hoeneß sprach von einem "schlechten Signal", SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nannte den Alleingang der Ungarn "rücksichtlos und unsportlich".

Portugal vergibt Großchancen zu Beginn und vor der Pause Zum Spiel: Die vom in zweierlei Hinsicht neuen EM-Rekordspieler Cristiano Ronaldo (22. Einsatz beim europäischen Kontinentalturnier, EM-Tore 10 und 11, damit alleiniger Rekordtorschütze) angeführten Portugiesen bestimmten das Spiel vor eindrucksvoller Kulisse im ersten Durchgang quasi nach Belieben, ließen allerdings vor allem kurz nach dem Anpfiff und kurz vor der Halbzeitpause einige dicke Möglichkeiten liegen.





Im Mittelpunkt stand dabei Diogo Jota vom FC Liverpool, der in der fünften und neunten Minute zwei Mal das 1:0 auf dem Fuß hatte. Beim ersten Versuch scheiterte er an Ungarns Torwart Peter Gulacsi (von RB Leipzig), sein zweiter Schuss ging aus rund zehn Metern über den Kasten der Gastgeber. Die Portugiesen, bei denen BVB-Profi Raphael Guerreiro von Beginn an mit dabei war, blieben tonangebend, Ungarn stopfte aber zumindest die gröbsten Löcher in seiner Hintermannschaft. Dicke Chancen hatte der Titelverteidiger von der iberischen Halbinsel dennoch kurz vor der Pause, als Jota an Gulacsi scheiterte (40.) und "CR7" aus kurzer Distanz völlig frei über das Tor bolzte (43.). Ungarn hatte Glück, dass es beim 0:0 blieb.

Ungarn überzeugt kämpferisch, Portugal plötzlich eiskalt Die Gastgeber präsentierten sich vor ihren Fans allerdings kämpferisch überzeugend. Zunächst stand aber erneut der starke Gulacsi im Fokus, der gleich nach der Pause einen Pepe-Kopfball entschärfen konnte (47.). Immer wieder setzte jedoch auch Ungarn Nadelstiche. Oft beteiligt war der Mainzer Adam Szalai, der Rui Patricio im portugiesischen Tor zu einer Parade zwang (50.). Nun hatte auch Portugal Glück. ManCity-Profi Ruben Dias hätte eine Gelb-Rote Karte sehen können, als er Laszlo Kleinheisler mit der Hand im Gesicht erwischte (54.). Die Karte von Schiedsrichter Cüneyt Cakir blieb jedoch in der Tasche.

Ungarn traute sich nun mehr. Szalai schoss über das Tor (75.), der kurz zuvor eingewechselte Szabolcs Schön brachte die Puskas Arena sogar endgültig zum Kochen, als er nach einem stark ausgespielten Konter Patricio mit einem starken Schuss ins Torwart-Eck überwand. Cakir verweigerte dem Treffer jedoch wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung. So gelang den schwächelnden Portugiesen der Lucky Punch, Guerreiro schoss Willi Orban an und überwand mit seinem abgefälschten Versuch Gulacsi zum 1:0 (84.). Zwei Minuten später konnte dann Ronaldo seinen ikonischen Jubel vollziehen: Er verwandelte einen Foulelfmeter, den Orban verursacht hatte zum 2:0 der Iberer (87.). Ronaldo, der Michel Platini (neun Treffer) mit seinen Toren als Rekordschütze überflügelte, erhöhte in der Nachspielzeit dann auch noch auf 3:0 (90.+2).

